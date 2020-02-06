По словам ученых, из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

13:11 | 7.02.2020

Аномально теплая зима, установившаяся в ряде регионов России, может привести к исчезновению комаров. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. По его словам, во время потепления комары просыпаются, но не могут найти пропитание и погибают. При этом, подчеркнул Данилов-Данильян, нарушается пищевая цепочка, поскольку личинки комаров входят в рацион питания рыб.



Ученый также добавил, что из-за климатических изменений на планете реки замерзают все позже, а их оттаивание происходит все раньше, что в конечном счете оказывает влияние на всех живых существ.

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