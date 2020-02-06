Три человека погибли в результате жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула

13:05 | 7.02.2020

Три человека погибли в результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен, передает РБК. Всего на борту находились 183 человека, включая двоих детей и шесть членов экипажа.



Как сообщает НТВ, во время аварийной посадки Boeing несколько раз подпрыгнул на полосе, затем развалился на три части и загорелся. По словам губернатора Стамбула Али Ерликая, причиной произошедшего стала плохая погода, из-за которой самолет не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе.



Оперативные службы быстро сработали на месте происшествия. Не дали разгореться пожару и эвакуировали людей.

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