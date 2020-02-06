Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам к 75-летию Победы

12:53 | 7.02.2020

Путин подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям россиян в связи с 75-й годовщиной Победы, в том числе тем, кто постоянно проживает в Латвии, Литве и Эстонии, передает «Интерфакс».



Как следует из текста указа, выплаты будут произведены в апреле-мае 2020 года. Их получат ветераны Великой Отечественной войны, которые имеют российское гражданство и постоянно проживают на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии.



Как ранее сообщалось, каждому ветерану войны единовременно выплатят 75 тыс. рублей. При этом труженикам тыла будет выплачено по 50 тыс. рублей, сообщает russian.rt.com.

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