В Samsung Electronics объяснили блокировку умных телевизоров в России

12:00 | 7.02.2020

Samsung Electronics объяснила блокировку Smart-функции своих телевизоров в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.



Как сообщается на официальном сайте производителя, компания блокировала умные телевизоры, использующиеся в России, если они были выпущены для других регионов или государств. В Samsung подчеркнули, что подобные устройства не сертифицированы для использования в России, поэтому их корректная работа, доступность всех функций, качественное гарантийное обслуживание исключены. Кроме того, часть сервисов могут иметь территориальное ограничение.



Россиянам также порекомендовали при покупке телевизоров проверять наличие сертификата EAC (сертификат соответствия техническому регламенту Eвразийского Экономического Союза) в месте продажи и удостовериться, что модель, указанная в сертификате, полностью совпадает с моделью устройства.

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