В Минобороны РФ заявили, что пассажирский лайнер едва не был сбит при атаке ВВС Израиля по Сирии

11:55 | 7.02.2020

Во время авиаудара в Сирии 6 февраля израильские истребители едва не поставили под огонь пассажирский лайнер Airbus 320 со 172 пассажирами, утверждают в Минобороны России, передает «РИА Новости». Официальный представитель Минобороны Конашенков заявил, что речь идет о самолете, который выполнял рейс Тегеран-Дамаск.



По словам генерала, в четверг после двух часов ночи четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух — земля» по пригородам столицы арабской республики. В ответ сирийские правительственные войска применили зенитные ракетные комплексы ПВО. Коншенков заявил, что диспетчеры успели вовремя перенаправить лайнер на российскую авиабазу Хмеймим, где самолет благополучно совершил посадку.

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