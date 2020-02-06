Россия и мир
11:55 | 7.02.2020
В Минобороны РФ заявили, что пассажирский лайнер едва не был сбит при атаке ВВС Израиля по Сирии
По словам генерала, в четверг после двух часов ночи четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух — земля» по пригородам столицы арабской республики. В ответ сирийские правительственные войска применили зенитные ракетные комплексы ПВО. Коншенков заявил, что диспетчеры успели вовремя перенаправить лайнер на российскую авиабазу Хмеймим, где самолет благополучно совершил посадку.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:37 | 7.02.2020
В Свердловской области нет ни одного больного коронавирусом
15:16 | 7.02.2020
В 2019 году с должников за тепло в Прикамье взыскали 150 млн рублей
15:10 | 7.02.2020
На дорогах гололёдица: погода на Среднем Урале на выходные
14:47 | 7.02.2020
В Екатеринбурге загорелось производственное здание с пластмассой
14:31 | 7.02.2020
В столице Урала за 45 миллионов продают пентхаус в стиле барокко
14:29 | 7.02.2020
Для удобства посетителей лыжной базы «Динамо» изменена схема движения транспорта по улице Самаркандской в Перми
14:26 | 7.02.2020
В Екатеринбурге благоустроят набережную Исети вдоль ЦПКиО
13:42 | 7.02.2020
Об удобстве тарифного меню городские власти рассказали представителям профсоюзов и Совета родителей Перми
13:28 | 7.02.2020
Все выходные в Екатеринбурге и Свердловской области будут ловить нетрезвых водителей
13:15 | 7.02.2020
В районах Перми начался временный ремонт дорог литым асфальтобетоном
13:06 | 7.02.2020
На «Лыжню России 2020» в Перми можно будет добраться бесплатно
12:42 | 7.02.2020
В Екатеринбурге оштрафованы старообрядцы за плохое содержание памятника культурного наследия
12:40 | 7.02.2020
Выходные в Перми будут холодными
12:17 | 7.02.2020
Кондуктор выгнал мужчину-инвалида из маршрутки в Екатеринбурге
11:51 | 7.02.2020
В Екатеринбурге приставы наведались к хозяйке 20 кошек
11:32 | 7.02.2020
В Алапаевске из-за горящего мусора эвакуировали восемь человек
10:54 | 7.02.2020
В Каменске-Уральском взорвался частный гараж
10:30 | 7.02.2020
В Екатеринбурге осужден похититель дорогих иномарок
10:09 | 7.02.2020
На вызов о пожаре в Екатеринбурге выехали 17 огнеборцев
09:46 | 7.02.2020
На Урале новый начальник четвертого следственного управления ГСУ СКР
09:34 | 7.02.2020
В пожаре в Екатеринбурге погиб хозяин квартиры
09:11 | 7.02.2020
В Ревде ищут мужчину с дефектом речи
21:23 | 6.02.2020
Исполнять обязанности губернатора Прикамья будет Дмитрий Махонин
21:07 | 6.02.2020
«Уралочка» проиграла «Динамо» в трех партиях
20:40 | 6.02.2020
Полпред президента в УрФО обсудил с таможенниками и представителями бизнеса ситуацию в Китае
19:55 | 6.02.2020
Вице-мэр Екатеринбурга и пресс-секретарь Екатеринбургской епархии получили награды от президента
19:09 | 6.02.2020
В МЧС рассказали о происшествии в «Высоцком» в Екатеринбурге