16:48 | 6.02.2020

Председатель правительства Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым проектом КоАП штрафы для автомобилистов, передает РИА "Новости". «При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. рублей. Для многих это просто непосильно», — сказал глава кабмина.



Мишустин заявил, что подобные предложения необходимо рассматривать с учетом уровня платежеспособности населения, а не просто кратно увеличивать размеры штрафов.

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