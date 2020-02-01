В Москве после попытки суицида госпитализирована гимнастка Александра Солдатова

16:33 | 6.02.2020

В Москве госпитализирована четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова после попытки суицида. Сама девушка сообщила, что порезала себя кухонным ножом дома. Из-за этого у Александры раны на левой руке. Причины поступка спортсменка не раскрыла. «Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу», - заявила Солдатова в комментарии телеграм-каналу Mash.



В НИИ скорой помощи имени Склифосовского РИА Новости рассказали, что спортсменку доставили к ним накануне. Сейчас ее состояние удовлетворительное, но посетителей к ней не пускают.



Отмечается, что накануне стало известно, что она не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля. Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманов азаявила, что у Солдатовой проявились наследственные проблемы со здоровьем. По ее словам, они связаны с взрослением спортсменки, и из-за этого гимнастка не выступит на московском этапе Гран-при.

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