В Лос-Анджелесе на 104-м году жизнь скончался знаменитый актер Кирк Дуглас

14:49 | 6.02.2020

В Беверли-Хиллз на 104-м году жизнь скончался актер Кирк Дуглас В Беверли-Хиллз на 104-м году жизнь скончался актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас. Он отметил, что его отец был «легендой для мира, актёром из золотого века кино».



Кирк Дуглас родился в 1916 г. в Нью-Йорке, актером мечтал стать с детства. Профессиональную карьеру начал уже после Второй Мировой войны, отмечает сайт BBC. В итоге Кирк Дуглас снялся более чем в 80 фильмах. Он сыграл в таких картинах, как «Спартак», «Туз в рукаве», «Детективная история», «Тропы славы», «Злые и красивые», «Жажда жизни».



В 1957 году он получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Жажда жизни». В 1996 году он стал обладателем почётного «Оскара», отмечает russian.rt.com.

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