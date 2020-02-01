У эвакуированных из Уханя россиян симптомы коронавируса 2019-nCoV не проявились

14:10 | 6.02.2020

Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, передает «Интерфакс».



Ранее самолёты ВКС России завершили эвакуацию соотечественников из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса 2019-nCoV. Как сообщили в посольстве России в Китае, из Хубэя были вывезены 144 человека: 128 россиян и 16 граждан СНГ, которые обратились в российскую дипмиссию, сообщает russian.rt.com.



Отметим, что число зараженных, по последним данным, превышает 28 тыс. человек, 563 скончались.

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