Россия и мир
14:10 | 6.02.2020
У эвакуированных из Уханя россиян симптомы коронавируса 2019-nCoV не проявились
Ранее самолёты ВКС России завершили эвакуацию соотечественников из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса 2019-nCoV. Как сообщили в посольстве России в Китае, из Хубэя были вывезены 144 человека: 128 россиян и 16 граждан СНГ, которые обратились в российскую дипмиссию, сообщает russian.rt.com.
Отметим, что число зараженных, по последним данным, превышает 28 тыс. человек, 563 скончались.
© «Вечерние ведомости»
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