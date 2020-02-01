Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов в США

13:37 | 6.02.2020

Россия в 2019 году резко увеличила поставку нефти и нефтепродуктов в США, став вторым экспортером энергоносителей в эту страну после Канады, передает РБК.



По данным Управления энергетической информации министерства энергетики, РФ отправила в США 20,92 млн баррелей. Показатели Канады - 136,51 млн баррелей. На третьем месте оказалась Мексика (17 миллионов баррелей), на четвертом — Саудовская Аравия (13,7 миллиона баррелей).



Отмечается, что поставки в Соединенные Штаты из России увеличились втрое на фоне введения американских санкций против Венесуэлы.

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