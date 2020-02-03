Ксения Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»

12:21 | 4.02.2020

Ксения Собчак и Александр Гордон будет вести на «Первом канале» ток-шоу «Док-Ток». Об этом сообщили в пресс-службе канала. В программе будут обсуждаться истории, «которые вызвали в обществе большой резонанс», передает ТК «Дождь». По словам Собчак, «Док-Ток» — абсолютно новый формат. «Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы», — утверждает телеведущая.



Гордон в свою очередь отметил, что основная идея шоу заключается в том, что они с Собчак — разные люди, обращающиеся к различной аудитории.

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