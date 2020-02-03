Коллекторам дадут право работать под «цифровыми» псевдонимами

11:36 | 4.02.2020

Минюст решил дать право коллекторам и сотрудникам банков работать с должниками анонимно. Согласно законопроекту, который разрабатывает Минюст при участии Федеральной службы судебных приставов (ФССП), они не должны будут называть свою фамилию и отчество при общении с гражданами с просроченной задолженностью, как это делается сейчас, передает РБК.



Еще одно положение законопроекта предусматривает «маскировку» роботов-коллекторов. Они тоже смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.

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