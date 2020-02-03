Украина изучает возможность подачи новых судебных исков против России

11:13 | 4.02.2020

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию «Главком», что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции, передает РИА «Новости». По его словам, предмет возможных судебных споров пока не оглашается, на данный момент необходимо решить «вопрос инициативы». «Пусть это будет сюрпризом», — заключил он.

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