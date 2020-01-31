Путин приказал привлечь к эвакуации россиян из Китая самолёты ВКС

18:25 | 1.02.2020

Фото: ТАСС

К эвакуации российских граждан из Китая в связи с распространением коронавируса будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил, передает ТАСС. Такое поручение отдал Владимир Путин, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



По его словам, самолеты ВКС России начнут выполнять рейсы уже сегодня, 1 февраля.

«По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России», — сказал Дмитрий Песков.



Напомним, что ранее посольство РФ в Китае сообщило, что занимается подготовкой к эвакуации российских граждан из Уханя и провинции Хубэй, где зафиксирована мощная вспышка вируса 2019-nCoV. По официальным данным, в регионе эвакуации находится 341 российский гражданин, из них 300 - в Ухане.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»