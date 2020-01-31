За сутки число инфицированных новым типом коронавируса выросло на две тысячи человек

13:30 | 1.02.2020

Фото: The University of Hong Kong

Число инфицированных новым типом коронавируса людей приблизилось к 12 тысячам, сообщает телеканал CGTN. От вирусной инфекции уже умерли 259 человек.



По состоянию на 1 февраля, пневмонией, вызванной коронавирусом, в Китае болеют 11821 человек, в других странах — еще 124. Днем ранее число заболевших достигало 9790 человек.



Добавим, что в России 31 января подтвердили первые два случая заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»