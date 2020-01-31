Великобритания официально вышла из Евросоюза

13:15 | 1.02.2020

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Ровно в полночь по центральноевропейскому времени Великобритания вышла из Европейского союза. За выход британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 г. (52% – за, 48% – против).



В объединении страна состояла 47 лет, с 1973 года, однако полной интеграции в Европу за это время так и не произошло: страна сохранила свою валюту и не вошла в Шенген.



За час до выхода из ЕС премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, в котором вновь обозначил основные приоритеты правительства. «Речь идет частично об использовании новых возможностей, вернувшейся независимости для осуществления перемен, за которые голосовали люди. Будь то контроль за иммиграцией, создание свободных портов, освобождение нашей рыболовной отрасли, заключение соглашений о свободной торговле. Или просто создание наших собственных законов на благо народа», – сказал он. Кроме того, Джонсон назвал приоритетными борьбу с изменением климата, поддержку прав человека и женского образования.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»