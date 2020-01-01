С 1 февраля в России на 3% вырастут социальные выплаты и пособия

16:30 | 30.01.2020

С 1 февраля социальные выплаты и пособия проиндексируются на 3%. Соответствующее постановление Министерства труда и соцзащиты направлено на согласование в Минфин и Минэкономразвития, передает iz.ru.



Эти выплаты перерасчитывают раз в год. Коэффициент определяют на основе фактического индекса роста потребительских цен за предыдущий год.



Уточняется, что речь идет, в том числе, о денежных выплатах для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также для членов семей умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Помимо этого, выплаты распространяются на инвалидов и лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф, сообщает rg.ru.

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