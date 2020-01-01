Заместителя начальника Генштаба Арсланова обвинили в хищении 6,7 млрд руб

16:41 | 21.01.2020

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд руб, передает РБК.



Он обвиняется в хищении в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно.



На данный момент Арсланов числится на своей должности, однако находится в отпуске и фактически свои обязанности не выполняет, сообщает iz.ru.

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