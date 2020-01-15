Россия и мир
22:30 | 15.01.2020
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Новым премьер-министром РФ может стать Михаил Мишустин
«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — сообщили в пресс-службе Кремля.
Планируется, что кандидатуру Мишустина Госдума рассмотрит на заседании 16 января.
Напомним, сегодня, 15 января, Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства РФ.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
15.01.2020
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