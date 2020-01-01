Медведев заявил об уходе правительства в отставку

18:44 | 15.01.2020

Фото: medrussia.org

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после оглашенных президентом предложений о внесении изменений в конституции заявил, что считает правильным подать в отставку правительству. Как сообщает ТАСС, он сообщил об этом в ходе встречи президента Путина с кабмином.



«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», - цитирует Медведева ТАСС.



Решение об уходе в отставку правительство принято в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.



Президент, в свою очередь, выразил благодарность правительству за работу.



«Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме», — сказал Владимир Путин.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»