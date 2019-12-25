Россия и мир
15:18 | 26.12.2019
Фото: Отрывок из мультфильма «Чиполлино»
В России могут поднять налог на доходы физических лиц
Однако, по информации ряда СМИ, отмена налога на доходы физических лиц для малоимущих граждан может закончиться повышением этого же налога для всех остальных россиян. Издания даже озвучивают конкретные цифры, якобы рост составит три процента, соответственно размер налога будет 16 %.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «пока нет ни позиции, ни решений».
Ранее мы писали о пятерке россиян, увеличивших свое состояние на 27 миллиардов долларов за последние 12 месяцев.
© «Вечерние ведомости»
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