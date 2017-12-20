27 миллиардов долларов на пятерых: Forbes опубликовал список самых разбогатевших россиян за год

14:55 | 26.12.2019

Фото: Яндекс.Картинки

Российский Forbes составил список наиболее разбогатевших за год отечественных миллиардеров. В сумме великолепная пятерка олигархов заработала за год 27 млрд долларов, для понимания – это несколько годовых бюджетов крупного российского региона.



Первое место в списке счастливчиков занял Владимир Потанин(совладелец «Норильского никеля» и президент холдинга «Интеррос»), за последние 12 месяцев его состояние выросло на почти 8 млрд долларов.



На почетном втором месте оказался Леонид Михельсон (председатель правления НОВАТЭК), который, к слову, занимает первое место в списке самых богатых людей России, а за 2019 год он увеличил свое состояние на 5,9 млрд долларов.



В тройке лидеров и один из основателей Лукойла Вагит Аликперов, который за год заработал чуть более пяти миллиардов долларов.



На четвертом и пятом местах соответственно - акционер НОВАТЭКа, «Сибура» и «Стройтрансгаза» Геннадий Тимченко (прирост за год составил $4,1 млрд), и акционер «Северстали» Алексей Мордашов ($3,8 млрд).

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