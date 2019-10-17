National Interest назвал российскую АПЛ «Юрий Долгорукий» «настоящим оружием Судного дня»

13:23 | 18.10.2019

The National Interest рассказало, что у РФ есть «настоящее оружие Судного дня». Так журналисты американского издания назвали атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий».



Ранее «Юрий Долгорукий» успешно провел залповый пуск четырех ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.



The National Interest отметил, что «Юрий Долгорукий» сумеет выполнить свою задачу — разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены.

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