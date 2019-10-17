Руководителей столичного отдела полиции «Дорогомилово» задержали при получении 12 млн

12:37 | 18.10.2019

Начальника отдела полиции столичного «Дорогомилово» и его заместителя задержали при получении двенадцати миллионов рублей. Им инкриминируется часть 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».



Издание «Baza» сообщает, что задержали Дмитрия Смирнова и Сергея Устинова. По данным телеграмм-канала руководство отдела «Дорогомилово» подозревают в мошенничестве с квартирами. Кроме того, отмечается, что отдел считается элитным, так как отвечает, в том числе за территорию Кутузовского проспекта.

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