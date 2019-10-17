Аналитики считают, что россияне едят слишком много яиц

12:12 | 18.10.2019

Среднестатистический россиянин потребляет в год яиц больше, чем обычный житель Евросоюза или США, но меньше, чем в Китае. Аналитики Sberbank CIB подсчитали, что в среднем житель России съедает в год 280 яиц. При этом рекомендованная норма 260 яиц.



По данным специалистов, житель США съедает в среднем 240 штук, живущий в Европейском союзе 210 штук. При этом в Китае среднедушевое потребление яиц составляет 300 штук в год. Эта страна — крупнейший мировой рынок яйца, говорится в отчете.

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