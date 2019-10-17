Бывший президент СССР Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

12:04 | 18.10.2019

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачёв рассказал, что недавно обращался к Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия». При этом Горбачёв не уточнил, о чем именно шла речь.



Бывший президент СССР также сказал, что не хотел бы «навязываться в советчики» главам государств. По его словам, он обращается к мировым лидерам только в определённых случаях и, как правило, делает это в форме короткого письма. К примеру, он недавно написал президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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