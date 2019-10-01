В Роспотребнадзоре составили список самых полезных орехов

13:08 | 17.10.2019

Роспотребнадзор составил список самых полезных орехов. В него вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, а также кедровые орешки и миндаль. Специалисты посоветовали их есть небольшими порциями (около 35 граммов) один-два раза в неделю.



Орехи — важный источник калия, магния, кальция, фосфора, железа, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега 3. В ведомстве заявили, что согласно некоторым исследованиям, у тех, кто регулярно употребляет орехи, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также уменьшается концентрация холестерина в крови.

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