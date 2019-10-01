В РФ долги дачников будут взыскивать в упрощенном порядке

12:59 | 17.10.2019

«Российская газета» сообщила, что в РФ упростили процедуру взыскания долгов с дачников. Теперь садоводческие товарищества смогут взыскать долги дачников, направив заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа. Ранее для этого приходилось подавать иск в суд.



Как заявил исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, в настоящее время долги есть у каждого десятого садовода. При этом у многих сумма долга превышает 50 тысяч рублей.

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