Дональд Трамп считает, что помощь России курдам стала бы «хорошим делом»

12:47 | 17.10.2019

Дональд Трамп считает, что, если РФ будет помогать защищать курдов, это станет «хорошим делом». Об этом Трамп заявил на пресс-конференции с президентом Италии Серджо Матареллой.



Как передает РИА «Новости», президент США также иронично прокомментировал помощь России сирийским властям. Он сказал: «Сирия может получить какую-то помощь от России, и это прекрасно. Там много песка, с которым они могут играть».

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