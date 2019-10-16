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12:47 | 17.10.2019

Дональд Трамп считает, что помощь России курдам стала бы «хорошим делом»

Дональд Трамп считает, что, если РФ будет помогать защищать курдов, это станет «хорошим делом». Об этом Трамп заявил на пресс-конференции с президентом Италии Серджо Матареллой.

Как передает РИА «Новости», президент США также иронично прокомментировал помощь России сирийским властям. Он сказал: «Сирия может получить какую-то помощь от России, и это прекрасно. Там много песка, с которым они могут играть».

© «Вечерние ведомости»

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