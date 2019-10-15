Супермодель Беллу Хадид назвали женщиной с идеальной внешностью

17:14 | 16.10.2019

Пластический хирург Джулиан Де Сильва провел исследование, которое показало, что лицо американской супермодели Беллы Хадид максимально приближено к "золотому сечению", сообщает The Sun. По его данным, пропорции девушки на 94,35 процента близки к совершенству.



Второй в списке пластического хирурга стала певица Бейонсе, которая получила 92,44% после сделанных вычислений. На третьей позиции оказалось актриса Эмбер Херд, показатель которой 91,85%.



Кроме того, в топ-10 также вошли Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь, передает РИА Новости.

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