Актрису из сериала «Солдаты» поймали на краже в фитнес-центре в Москве

17:09 | 16.10.2019

В Москве при попытке кражи задержали актрису Ольгу Юрасову. Она пыталась украсть деньги из шкафчика в одном из фитнес-центров и была поймана с поличным, сообщает ren.tv. Она пыталась похитить пятьдесят тысяч рублей. Актриса уже дала признательные показания, теперь ей грозит уголовная ответственность.



Напомним, Ольга Юрасова получила известность благодаря роли жены прапорщика Шматко в сериале «Солдаты».

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