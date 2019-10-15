Владимир Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе

16:34 | 16.10.2019

Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях украинские власти начнут отводить войска в заданных районах в Донбассе. Он сказал, что ВСУ будет ожидать семи дней тишины. Причем основным показателем будет ОБСЕ, которое должно подтвердить, что семь дней не было выстрелов. По словам Зеленского, к настоящему времени режим тишины в Донбассе соблюдается на протяжении двух дней.



Как напоминает iz.ru, дата разведения сил была согласована еще 1 октября, в тот же день была подписана «формула Штайнмайера», которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После этого разведение войск уже срывалось.

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