Эрдоган заявил об альтернативе поставкам американских истребителей пятого поколения F-35

16:26 | 16.10.2019

Глава Турции Эрдоган заявил о наличии «реальных возможных альтернатив поставкам американских истребителей F-35». По его словам, власти уже «проработал» вопрос поставок. Также Эрдоган заявил, что ему продолжают поступать предложения о покупке других самолетов. Напомним, что ранее американские власти исключили Турцию из программы истребителя пятого поколения F-35 из-за покупки российской ЗРС С-400.

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