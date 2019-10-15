Байден заявил о распаде НАТО в случае переизбрании Трампа президентом США

15:30 | 16.10.2019

Бывший вице-президент страны Джо Байден считает, что НАТО может распасться если Дональд Трамп победит в президентской гонке в 2020 году. Об этом кандидат на пост президента США от демократов заявил во время дебатов партии.



«Если его переизберут, я обещаю вам, не будет никакого НАТО. У всех нас будут настоящие проблемы», — сказал Байден, передает MK.ru.



Бывший вице-президент США также уверен, что Трамп ничего не понимает во внешней политике, а его действия вызваны страхом за собственное переизбрание.

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