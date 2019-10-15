В Каталонии в ходе беспорядков пострадали около 200 человек

15:21 | 16.10.2019

В ходе беспорядков в различных городах испанской Каталонии во вторник и в ночь на среду пострадали около двухсот человек пострадали. Как сообщает газета El Pais ранения и травмы получили не менее 75 силовиков: 57 сотрудников автономных полицейских сил Каталонии Mossos de Escuadra и 18 — Национальной полиции.



Как напоминает РБК, протесты проходят на фоне того, что Верховный суд Испании приговорил девять бывших членов руководства Каталонии к длительным срокам лишения свободы (от девяти до 13 лет) и большим штрафам из-за обвинений, связанных с попыткой отделения региона от Испании.

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