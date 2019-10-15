В Японии рассказали, чем опасны дверные глазки

15:08 | 16.10.2019

В Японии на острове Кюсю полиция расследовала необычное уголовное дело, связанное с дверными глазками, сообщает газета Mainichi.



Отмечается, что в префектуре Кюсю в полицию обратилась женщина, которая пожаловалась, что неизвестный мужчина несколько раз преследовал ее от станции поезда до входной двери квартиры. Выяснилось, что 40-летний мужчина следил за ней и определил в какой квартире она живет. Затем он начал периодически наблюдать за женщиной через дверной глазок. Инструкцию для слежки за людьми через дверные глазки он нашел на YouTube. Полиция устроила засаду, и смогла арестовать незнакомца.



Прокуратура не стала предъявлять влюбленному никаких обвинений: он смог самостоятельно урегулировать конфликт с женщиной.

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