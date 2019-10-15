Глава ФСБ Бортников заявил, что спецслужбы в этом году предотвратили 39 терактов

14:50 | 16.10.2019

Глава ФСБ Бортников заявил, что в этом году спецслужбы предотвратили 39 терактов в России и ликвидировали 49 террористических ячеек. По его словам, они планировали атаки в различных регионах страны. Также Бортников заявил, что нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности, передает РИА «Новости».



При этом силовики заблокировали счета почти пяти с половиной тысяч человек, которые подозреваются в причастности к терроризму или его финансированию, сообщает «Интерфакс».

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