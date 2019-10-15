Синоптики пообещали россиянам теплый ноябрь

13:24 | 16.10.2019

Почти на всей европейской территории РФ ноябрь может оказаться теплее обычного, передает rg.ru со ссылкой на сотрудника Гидрометцентра Людмилу Паршину. Он сообщила, что в следующем месяце в Поволжье, в Ленинградской, Новгородской, Вологодской областях, в регионах Центрального федерального округа, а также на большинстве южных территорий. температура воздуха ожидается выше нормы.



В столице средняя температура в ноябре днем составит минус 2–3 градуса, а ночью столбики термометров будут опускаться до минус 1–6 градусов.



Кроме того, на востоке теплее обычного может быть на Урале, в ХМАО и на Ямале.

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