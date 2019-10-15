Россия и мир
13:24 | 16.10.2019
Синоптики пообещали россиянам теплый ноябрь
В столице средняя температура в ноябре днем составит минус 2–3 градуса, а ночью столбики термометров будут опускаться до минус 1–6 градусов.
Кроме того, на востоке теплее обычного может быть на Урале, в ХМАО и на Ямале.
© «Вечерние ведомости»
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