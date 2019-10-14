США передадут сирийский город Манбидж российским войскам

16:38 | 15.10.2019

Издание Newsweek со ссылкой на источник в Пентагоне сообщает о том, что власти США договорились с Москвой по вопросу передачи контроля над сирийским Манбиджем, расположенным на севере провинции Алеппо. Такое решение принято на фоне наступления турецких подразделений.



Американцы должны поскорее разобраться со своим оборудованием в городе и уничтожить технику, которую нельзя вывезти, добавил представитель Пентагона.



Кроме того, высокопоставленный источник сообщил изданию, что американские военные уже оказали российским частям помощь в прохождении ранее небезопасных зон.

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