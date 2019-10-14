По данным СМИ, в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции

16:30 | 15.10.2019

Чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников. По словам одного из собеседников издания, фактически это оружие оказалось в заложниках у президента Турции Эрдогана — его вывоз с авиабазы де-факто будет концом американо-турецкого сотрудничества, передает РБК. Всего чиновники планировали забрать с базы Инджирлик, расположенной в южной провинции Адана, 50 единиц оружия.

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