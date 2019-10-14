Россияне назвали профессию охранника самой скучной

16:05 | 15.10.2019

Граждане РФ назвали профессию охранника самой скучной. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску работы Superjob, передает rg.ru. За работу охранника проголосовали 13% респондентов. Второе место заняла профессия бухгалтера, за неё проголосовал 9%. Далее идут профессии, продавца (5%), уборщика (4%) и библиотекаря (3%).



При этом 8% опрошенных считают, что любая профессия будет вызывать скуку, если человек не любит свою работу и не интересуется ей. Кроме того, 13% отметили, что скучных профессий не бывает.

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