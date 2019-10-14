СМИ нашли Анатолия Чепигу на снимках со свадьбы дочери генерала ГРУ Андрея Аверьянова

15:09 | 15.10.2019

Расследователи из Bellingcat, а также «Радио Свобода» нашли в открытых источниках фотографии мужчины, похожего на Анатолия Чепигу. Напомним, его британские правоохранительные органы считают причастным к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



Обнаруженные снимки, как утверждается, были сделаны за полгода до отравления. Согласно публикации, Чепига приехал на бракосочетание дочери генерал-майора Андрея Аверьянова. Помимо Чепиги на снимках был виден список гостей, в котором указаны три человека с такой же фамилией: Андрей, Алексей и Галина. Скорее всего, это жена и двое детей Чепиги.



Ранее The New York Times сообщила, что Аверьянов, дочь которого выходила замуж, является командиром части 29155, Ее NYT называла секретным подразделением ГРУ, которое стоит за многими инцидентами в Европе. Впервые западные спецслужбы обратили внимание на часть 29155 после попытки госпереворота в Черногории в 2016 г.

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