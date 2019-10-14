Россия и мир
15:09 | 15.10.2019
СМИ нашли Анатолия Чепигу на снимках со свадьбы дочери генерала ГРУ Андрея Аверьянова
Обнаруженные снимки, как утверждается, были сделаны за полгода до отравления. Согласно публикации, Чепига приехал на бракосочетание дочери генерал-майора Андрея Аверьянова. Помимо Чепиги на снимках был виден список гостей, в котором указаны три человека с такой же фамилией: Андрей, Алексей и Галина. Скорее всего, это жена и двое детей Чепиги.
Ранее The New York Times сообщила, что Аверьянов, дочь которого выходила замуж, является командиром части 29155, Ее NYT называла секретным подразделением ГРУ, которое стоит за многими инцидентами в Европе. Впервые западные спецслужбы обратили внимание на часть 29155 после попытки госпереворота в Черногории в 2016 г.
© «Вечерние ведомости»
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