Единый платежный документ за ЖКХ может появится в России

14:05 | 15.10.2019

Власти РФ могут ввести по всей стране единый платежный документ, который заменит привычные «платежки» для оплаты услуг ЖКХ. В кабмине уверены, что появлением такого документа гражданам РФ будет проще оценивать свои расходы на жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, власти рассчитывают увеличить собираемость платежей, снизить риски хищений управляющих компаний (УК), а также усилить контроль обоснованности тарифов, передает РБК.



Напомним, проект о едином платежном документе был внесен в Госдуму 19 июня этого года.

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