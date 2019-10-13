Глава Пентагона заявил о попавших в ловушку американских войсках в Сирии

13:11 | 14.10.2019

Военные США в Сирии оказались зажаты между турецкими войсками, ведущими операцию против курдских организаций, и сирийской армией. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил глава Пентагона Марк Эспер.



При этом он отметил, что Вашингтон «не подписывался» воевать с Анкарой ради защиты сирийских курдов. Он также признал, что у США недостаточно сил в регионе, чтобы остановить наступление турецких войск, передает РИА «Новости».



Власти Турции объявили о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии 9 октября.

© «Вечерние ведомости»