Футболисты сборной России досрочно вышли в финальную стадию чемпионата Европы-2020

13:04 | 14.10.2019

Футболисты сборной России в гостевом матче квалификации чемпионата Европы-2020 разгромили команду Кипра со счетом 5:0. Дублем отметился полузащитник Денис Черышев, еще по одному мячу забили нападающий Артем Дзюба, а также хавбеки Александр Головин и Магомед Оздоев



Таким образом россияне за два матча до окончания турнира вышли в финальную стадию турнира.



Сборная РФ набрала 21 очко и занимает второе место в группе, отставая от лидирующей Бельгии на три балла. Ниже располагаются киприоты — 10 очков, Шотландия — 9, Казахстан — 7 и Сан-Марино — 0.

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