Россия сегодня полностью переходит на цифровое телевещание

12:28 | 14.10.2019

Последняя волна перехода федерального телевидения на цифровое вещание запланирована на 14 октября. Сегодня аналоговый сигнал будет отключен в 21-м регионе РФ. Всего к 14 октября на цифровое телевидение перешло порядка 39 миллионов граждан России.



Напомним, первым регионом, где прекратилось аналоговое вещание, стала в начале дакабря 2018 года Тверская область. После этого прошли три основных этапа: 11 февраля (7 регионов), 15 апреля (20) и 3 июня (36).

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