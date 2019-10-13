Сирийская правительственная армия вошла в подконтрольный курдам город Табка

12:20 | 14.10.2019

Сирийская правительственная армия вошла в город Табка в провинции Ракка. Ранее эту территорию контролировали курды, передает al-Mayadeen. Отмечается, что армия Асада продолжает движение на север.



По сведениям SANA, «сирийская армия выдвинулась в северные районы, чтобы противостоять турецкой агрессии и защитить мирное население».



Как напоминает РИА «Новости», ранее главв Турции Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и группировки «ИГ» (организация запрещена в РФ).

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