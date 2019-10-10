Россия и мир
16:28 | 11.10.2019
Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
Как напоминает ТК «Дождь», Эритрея и Эфиопия враждовали с 1998 по 2000 годы из-за пограничных территорий. За это время погибли десятки тысяч человек. В 2018 году премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али и президент Эритреи Исайяс Афеворки заключили мирный договор и договорились о сотрудничестве.
© «Вечерние ведомости»
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