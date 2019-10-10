Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али

16:28 | 11.10.2019

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али получил Нобелевскую премию мира 2019 года. Комитет по вручению премии отметил, что награда был вручена за усилия по достижению мира, и в частности за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей.



Как напоминает ТК «Дождь», Эритрея и Эфиопия враждовали с 1998 по 2000 годы из-за пограничных территорий. За это время погибли десятки тысяч человек. В 2018 году премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али и президент Эритреи Исайяс Афеворки заключили мирный договор и договорились о сотрудничестве.

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