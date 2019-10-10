Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселевой на допросе признал свою вину

16:10 | 11.10.2019

СК РФ опубликовал видео, на котором подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселевой сознался в преступлении. На вопрос следователя, раскаивается ли он в содеянном, 35-летний Михаил Туватин после небольших раздумий отвечает: «Да». Кроме того, мужчина заявил, что не был знаком с девочкой, а ее имя узнал из ориентировок полиции.



По версии следователей, Туватин завладел заброшенным гаражом. 9 октября проходившая мимо Лиза Киселева увидела мужчину и спросила, его ли это гараж. Туватин испугался, что девочка сообщит о нем родителям, затащил ее в гараж и задушил ее.





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