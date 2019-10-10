Путин считает, что Зеленский неспособен обеспечить развод сил в Донбассе

15:54 | 11.10.2019

Путин во время заседания Совета глав государств СНГ заявил, что глава Украины Владимир Зеленский не может обеспечить развод сил в Донбассе из-за позиции украинских националистических формирований.



Путин сказал, что эти подразделения угрожают занять позиции ВСУ в случае ухода. По его словам, украинские власти должны проявить политическую волю и выполнить взятые на себя обязательства.

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